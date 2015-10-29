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    Певица Рианна снимется в новом фильме режиссера Люка Бессона

    Главные роли исполнят американский актер Дейн Дахаан и британская пот-модель Кара Делевин

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Известная американская певица и актриса Рианна сыграет в фильме французского режиссера Люка Бессона "Валериан и Город Тысячи Планет". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об  этом написал  сам режиссер  на своей странице в социальной сети Instagram.

    "У Рианны будет крупное участие в предстоящей картине", - отметил он. Главные роли исполнят американский актер Дейн Дахаан и британская топ-модель Кара Делевин.

    Ожидается, что съемки картины начнутся в январе 2016 года.

    Сюжет фильма основан на комиксе французского писателя Пьера Кристина и его соотечественника иллюстратора Жан-Клод Мезье. 

    Действие фильма "Валериан и Город Тысячи Планет" происходит в 26 веке, когда его герои обладают способностью совершать путешествия во времени. Валериана и Лорелин являются сотрудниками Службы Пространства и Времени, которые защищают планеты от Империи Терран.

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