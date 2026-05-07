    Певица Бонни Тайлер находится в больнице в Португалии после срочной операции

    • 07 мая, 2026
    Британская певица Бонни Тайлер (настоящее имя - Гейнор Салливан) находится в больнице в Португалии после срочной операции.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное представителями исполнительницы.

    "Бонни госпитализировали в городе Фару, Португалия, где она проживает, для срочной операции на кишечнике. Операция прошла успешно, сейчас она восстанавливается. Мы знаем, что все ее родственники, друзья и поклонники будут обеспокоены этой новостью и пожелают ей полного выздоровления и быстрого восстановления сил", - сказано в сообщении.

    По данным британских СМИ, Тайлер в последние дни испытывала сильную боль в животе, врачи диагностировали у нее перфорацию желудочно-кишечного тракта. Что могло вызвать болезнь, не уточняется. Согласно официальному сайту исполнительницы, на 22 мая у нее запланирован старт европейского концертного тура.

