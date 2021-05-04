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Певец Аслан Гусейнов похоронен в Гяндже

Певец Аслан Гусейнов похоронен в Гяндже Певец Аслан Гусейнов, погибший сегодня в ДТП на автодороге Баку-Газах, похоронен в Гяндже.
Шоу-бизнес
4 мая 2021 г. 19:24
Певец Аслан Гусейнов похоронен в Гяндже

Певец Аслан Гусейнов, погибший сегодня в ДТП на трассе Баку-Газах, похоронен в Гяндже.

Как сообщает западный центр Report, он был похоронен на кладбище Имамзаде.

В похоронах из-за пандемии приняли участие только родственники Аслана Гусейнова.

Отметим, что сегодня на 60 км трассы Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие. Принадлежащий певцу автомобиль марки "BMW" столкнулся с грузовиком марки "Камаз". В результате водитель легкового автомобиля А.Гусейнов скончался.

Мать А.Гусейнова скончалась в минувшем месяце. Тогда певец находился в Москве. А.Гусейнов приехал в Баку для участия в поминках.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMüğənni Aslan Hüseynov Gəncədə dəfn olunub

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