Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    Оскароносная актриса Дайан Китон скончалась на 80-м году жизни

    Шоу-бизнес
    • 11 октября, 2025
    • 23:50
    Оскароносная актриса Дайан Китон скончалась на 80-м году жизни

    Американская актриса Дайан Китон скончалась на 80-м году жизни в Калифорнии.

    Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом сообщил представитель семьи актрисы.

    Причины смерти не уточняются, однако было известно, что звезда "Крестного отца" в последние годы страдала от рака кожи.

    Дайан Китон родилась 5 января 1946 года в Лос-Анджелесе. Ее карьера охватывает более пяти десятилетий, она внесла значительный вклад в мировую киноиндустрию. Актриса получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Энни Холл" (1977 г.) Вуди Аллена и сыграла в таких культовых картинах, как "Крестный отец", "Клуб первых жен", "Отец невесты" и "Что-то должно случиться".

    Дайан Китон гибель актриса

    Последние новости

    00:19

    СМИ: Пакистан задействовал ВВС для отражения атаки на афганской границе

    Другие страны
    23:50

    Оскароносная актриса Дайан Китон скончалась на 80-м году жизни

    Шоу-бизнес
    23:33

    Россия передала Ирану послание Нетаньяху по поводу вероятности войны

    В регионе
    23:31

    WP: Арабские страны расширяли сотрудничество с Израилем, осуждаю войну в Газе

    Другие страны
    23:16

    Уиткофф и Кушнер приняли участие в митинге в Тель-Авиве

    Другие страны
    23:07

    Арагчи: Иран не видит оснований для ведения переговоров с "евротройкой"

    В регионе
    22:53

    Премьер Франции Лекорню не исключил повторной отставки

    Другие страны
    22:35

    Трамп поручил Пентагону выплатить жалование военным, несмотря на шатдаун

    Другие страны
    22:08

    Макрон посетит Египет в знак поддержки соглашения по Газе

    Другие страны
    Лента новостей