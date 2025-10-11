Оскароносная актриса Дайан Китон скончалась на 80-м году жизни

Американская актриса Дайан Китон скончалась на 80-м году жизни в Калифорнии.

Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом сообщил представитель семьи актрисы.

Причины смерти не уточняются, однако было известно, что звезда "Крестного отца" в последние годы страдала от рака кожи.

Дайан Китон родилась 5 января 1946 года в Лос-Анджелесе. Ее карьера охватывает более пяти десятилетий, она внесла значительный вклад в мировую киноиндустрию. Актриса получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Энни Холл" (1977 г.) Вуди Аллена и сыграла в таких культовых картинах, как "Крестный отец", "Клуб первых жен", "Отец невесты" и "Что-то должно случиться".