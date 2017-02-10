Организаторы отменили вечеринку в честь "Оскара" в пользу митинга в защиту беженцев

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Организаторы вручения премии "Оскар" заявили об отмене ежегодной вечеринки в честь события в пользу митинга в поддержку беженцев в США, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сообщается, что вместо вечеринки организация The United Talent Agency пожертвует 250 тыс. долларов для правозащитных организаций США, а также создаст фонд для всех физических лиц, кто пожелает внести пожертвование на помощь беженцам в Соединенных штатах.

Как отметил директор организации, отмена вечеринки последовала после возможного запрета на въезд в США иранскому режиссеру, лауреату премии Асгару Фархади.