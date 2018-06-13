Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Определился победитель конкурса красоты "Мисс Мундиаль - 2018".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, 32-мя странами-участницами предстоящего с 14 июня по 15 июля в России чемпионата мира в Германии организован конкурс красоты.

Конкурс выиграла 18-летняя участница из Бельгии Зоэ Брунет.

"Я горжусь своим титулом. Надеюсь, что бельгийская сборная теперь будет делать как я, и выиграет Кубок мира", - заявила З.Брунет.

Победительнице выдана денежная премия в размере 3 500 евро.

Отметим, что конкурс красоты проводится с 2006 года. Согласно условиям конкурса, представительницы стран-участниц чемпионата мира в возрасте 18-33 года должны обладать не только привлекательной внешностью, но и иметь понятие о футболе.