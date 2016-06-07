​Официальная информация: На проведение международного песенного конкурса Youth vision будет потрачено 150 тыс. манатов

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ 22-24 июня во Дворце имени Гейдара Алиева под девизом "Всегда молодой" пройдет международный песенный конкурс Youth vision.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь министерства молодежи и спорта Самайя Мамедова.

По ее словам, инициатива проведения конкурса принадлежит Союзу молодежных студенческих организаций Азербайджана: "Конкурс проводится союзом совместно с министерством молодежи и спорта. В связи с конкурсом создан сайт youthvision.az. Заполнив соответствующие документы и пройдя регистрацию, участники представляют в оргкомитет песни, которые будут ими исполнены. 21 июня 2013 года союз совместно с министерством провели во Дворце имени Гейдара Алиева первый международный песенный конкурс среди студентов вузов Univiziya. С этого года в переименованном на Youth vision конкурсе могут участвовать представители молодежи в возрасте 14-35 лет. В конкурсе разрешается исполнение новых или популярных песен".

По ее словам, на проведение конкурса планируется потратить 150 тыс. манатов. Партнерами конкурса могут стать несколько государственных и частных компаний".