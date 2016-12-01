Объявлено медиа-состязание, связанное с концертной программой "Ən Yeni il"

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Бакинский олимпийский стадион объявил медиа-состязание, связанное с концертной программой "Ən Yeni il".

Как сообщает Report, здесь могут принять участие представители всех действующих в стране СМИ.

Согласно правилам, 1-20 декабря представители СМИ должны разместить (распространить) на своих сайтах и телеканалах статьи и видеоматериалы, связанные с концертом "Ən Yeni il" и переслать ссылку на электронную почту media@bos.az.

При отборе победителей предпочтение будет отдано оригинальным и креативным материалам.

Победители из числа представителей СМИ будут отобраны организаторами концерта и их имена будут размещены на официальном сайте Бакинского олимпийского стадиона 25 декабря.

В качестве приза победителям будет предоставлена возможность взять за кулисами эксклюзивное интервью у звезд.

Отметим, что в концерте выступят звезды отечественной эстрады Роя, Мири Юсиф, а также популярные турецкие исполнители Хадисе, Демет Акалын, Мурат Далкылыч, Берксан, Озан Догулу, известные DJ Джемре и Махмут Орхан.

Информационная поддержка принадлежит информагентству Report. Спонсоры - жилой комплекс AAAF Park, High Boost, Seat, Baku Entertainment Factory, Hell и сайт Iticket.az.