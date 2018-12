Объявлен победитель песенного конкурса Junior Eurovision 2018

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В столице Беларуси Минске состоялся финал песенного конкурса Junior Eurovision 2018.

Как сообщает Report, представительница Азербайджана Фидан Гусейнова выступила в финале с песней I Wanna Be Like You. С 47 голосами она заняла 16-ое место.

Победителем конкурса стала представительница Польши - Роксана Вигель с песней Anyone I Want To Be, она набрала 217 голосов.

Отметим, что в финале выступали представители Украины, Португалии, Казахстана, Албании, России, Нидерландов, Азербайджана, Беларуси, Ирландии, Сербии, Италии, Австралии, Грузии, Израиля, Франции, Македонии, Армении, Уэльса, Мальты и Польши.