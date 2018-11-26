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    Объявлен победитель песенного конкурса Junior Eurovision 2018

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В столице Беларуси  Минске состоялся финал песенного конкурса Junior Eurovision 2018.

    Как сообщает Report, представительница Азербайджана Фидан Гусейнова выступила в финале с песней I Wanna Be Like You. С 47 голосами она заняла 16-ое место.

    Победителем конкурса стала представительница Польши - Роксана Вигель с песней Anyone I Want To Be, она набрала 217 голосов.

    Отметим, что в финале выступали представители Украины, Португалии, Казахстана, Албании, России, Нидерландов, Азербайджана, Беларуси, Ирландии, Сербии, Италии, Австралии, Грузии, Израиля, Франции, Македонии, Армении, Уэльса, Мальты и Польши.

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