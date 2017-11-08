Новый имидж известной голливудской актрисы удивил всех - ФОТО

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Известный голливудский актер Райан Рейнольдс поделился фотографией своей жены Блейк Лайвли с подписью "без фильтра".

Как сообщает Report, на фотографии, которую актер разместил в своем профиле в Инстаграме, Блейк Лайвли совершенно далека от гламурного образа.

После стало известно, что фотография сделана во время подготовки нового фильма актрисы. Такой имидж всегда играющей роли очаровательных женщин актрисы стал для ее поклонников неожиданностью.