​Новый альбом Адель установил рекорд продаж в Великобритании и США

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Новый альбом британской певицы Адель "25" стал самым быстро распродаваемым в истории британской и американской музыки.

Как передает Report, об этом сообщила Официальная компания чартов (Official Charts Company - OCC), которая регулярно публикует данные о продажах новых дисков в мире.

За первую неделю после выхода "25" в Великобритании было куплено более 800 тыс. копий альбома, что стало лучшим результатом в истории. Таким образом, Адель удалось побить прежний рекорд, установленной группой Oasis 18 лет назад. Тогда за первые семь дней продаж удалось реализовать 696 тыс. копий третьего по счету альбома музыкантов Be Here Now.

При этом в США за первые пять дней "25" купили уже 2,8 млн раз, что также является рекордом. По мнению специалистов из OCC, к концу текущей недели продажи альбома могут составить 2,9 млн копий.

Прежний рекорд принадлежал американской поп-группе 'N Sync с ее вторым альбомом No Strings Attached, который вышел в 2000 году. Тогда за первую неделю он разошелся тиражом в более чем 2,41 млн копий.