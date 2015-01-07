Названы имена самых высокооплачиваемых певцов 2014 года - СПИСОК

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Известный журнал "Forbes" опубликовал список музыкантов и певцов мира, чей доход в 2014 году был наиболее высок.

Как сообщает Report, подготовленный список составлен на основе доходов от продажи альбомов, гастролей и концертов:

Бейонсе (115 млн. долларов), группа "The Eagles" (100 млн. долларов), Бон Джови (82 млн. долларов), Джастин Бибер (80 млн. долларов), Джастин Тимберлейк (57 млн. долларов), Пинк 52 млн. долларов), Рианна (48 млн. долларов), Элтон Джон (45 млн. долларов), Дженифер Лопес (37 млн. долларов), Селин Дион (36 млн. долларов), Леди Гага (33 млн. долларов).