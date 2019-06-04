​Названа самая богатая женщина в мире музыки по версии Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых женщин в мире музыки.

Как передает Report, его возглавила американская певица и актриса Рианна, состояние которой оценивается в 600 млн долларов.

На втором месте оказалась Мадонна с 570 млн долларов, на третьем — Селин Дион с 450 млн долларов, на четвертом — Бейонсе (400 млн долларов).

Отмечается, что основную часть своего состояния Рианна заработала благодаря сотрудничеству с международной группой компаний LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Косметический бренд Fenty Beauty, который принадлежит Рианне и LVMH, через неделю после запуска в сентябре 2017 года принес около 100 млн долларов.

Также Рианна владеет линией нижнего белья Savage X Fenty совместно с американской компанией TechStyle Fashion Group.