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Названа причина смерти дочери Элвиса Пресли

Названа причина смерти дочери Элвиса Пресли По заключению судмедэксперта округа Лос-Анджелес, осложнения после бариатрической операции стали причиной смерти Лизы Мари Пресли, дочери певца Элвиса Пресли.
Шоу-бизнес
14 июля 2023 г. 08:14
Названа причина смерти дочери Элвиса Пресли

По заключению судмедэксперта округа Лос-Анджелес, осложнения после бариатрической операции стали причиной смерти Лизы Мари Пресли, дочери певца Элвиса Пресли.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, в документе отмечается, что смерть Мари Пресли была вызвана непроходимостью тонкого кишечника, которая стала последствием проведенной ею операции по снижению веса несколько лет назад. После некоторого времени у нее возникли осложнения, и певица жаловалась на боли в животе.

Лиза Мари Пресли ушла из жизни в возрасте 54 лет в январе 2023 года. Известно, что она была госпитализирована после остановки сердца, но несмотря на усилия медицинского персонала, спасти ее не удалось.

Лиза Мари Пресли выпустила три музыкальных альбома, причем первый из них получил золотой сертификат от Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки. Кроме того, у нее были совместные песни с ее отцом.

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Версия на азербайджанском языке Elvis Preslinin qızının ölüm səbəbi bəlli olub

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