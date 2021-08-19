Назван самый высокооплачиваемый актер Голливуда в 2021 году

Дэниел Крейг стал актером с самым крупным гонораром в Голливуде в этом году.

Дэниел Крейг стал актером с самым крупным гонораром в Голливуде в этом году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду журналом Variety.

По информации издания, Крейг заработал более 100 млн долларов США за два сиквела к картине "Достать ножи" (Knives Out, 2019).

На втором месте списка самых высокооплачиваемых голливудских актеров - Дуэйн Джонсон, которому за роль в рождественской комедии "Красный" (Red One) для Amazon Studios могут заплатить 50 млн долларов. Третье место с 40 млн долларов поделили Уилл Смит и Дензел Вашингтон: первый - за главную роль отца теннисисток Винус и Серены Уильямс в спортивной драме "Король Ричард" (King Richard, 2021), второй - за работу в триллере "Дьявол в деталях" (The Little Things, 2021). Леонардо ДиКаприо за роль в комедии "Не смотри вверх" (Don't Look Up, 2021) заработал 30 млн долларов, столько же - у Марка Уолберга, снявшегося в комедийном боевике "Правосудие Спенсера" (Spenser Confidential, 2020).

Актрисы Дженнифер Лоуренс и Джулия Робертс получили по 25 млн долларов за съемки в "Не смотри вверх" и "Оставь мир позади" соответственно. Гонорар Сандры Буллок за роль в картине "Затерянный город D" составил 20 млн долларов, столько же - у Райана Гослинга ("Серый человек"), Криса Хемсворта ("Тор: Любовь и гром") и Брэда Питта ("Скоростной поезд").