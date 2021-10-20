На конкурсе "Евровидение- 2022" примет участие 41 страна

Названо число всех участников, которые представят свои песни на ежегодном песенном конкурсе "Евровидение- 2022".

Представители 41 страны, в том числе Азербайджана, примут участие в международном песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет в мае будущего года в итальянском Турине.

Как передает Report, среди участников - 39 вещательных компаний, участвовавших в конкурсе 2021 года, а также компании из Армении и Черногории.

"Мы очень рады, что в состязании вновь будут участвовать более 40 вещателей, которые будут бороться за главный приз "Евровидения" в Турине в мае будущего года", - заявил исполнительный директор конкурса "Евровидение" Мартин Остердаль.

Он отметил, что специалисты итальянской телекомпании Rai "напряженно трудятся над подготовкой" яркого представления, которое, как ожидается, посмотрят почти 200 млн человек.

Турин проведет 66-й международный песенный конкурс "Евровидение" в 2022 году. Полуфиналы конкурса пройдут 10 и 12 мая, финал - 14 мая.