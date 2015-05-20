​На конкурсе "Евровидение–2015" определены первые 10 финалистов

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В австрийской столице Вене завершился первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение–2015", где была определена первая десятка стран, вышедших в финал.

Как передает Report, по итогам голосования зрителей в финале выступят: Албания, Армения, Россия, Румыния, Венгрия, Греция, Эстония, Грузия, Сербия, Бельгия.

Автоматически в финал вышли Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания и Австралия.

Украина отказалась от участия в "Евровидении" в этом году.

Следующий этап конкурса состоится 21 мая.