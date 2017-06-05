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    На "Евровидение" Украина потратила 20,4 млн евро

    По словам заместителя гендиректора Общественного телеканала, было продано 64 000 билетов, что принесло доход в 2 445 702 долларов© ESCDaily

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ "Песенный конкурс "Евровидение" в целом обошелся Украине в 20,4 млн евро".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт "Евровидения", об этом в интервью журналистам заявил заместитель гендиректора Общественного телеканала страны Павел Грицак.

    Он также заявил об экономии 5 139 433 долларов. П.Грицак также не забыл сравнить эти цифры с расходами, затраченными на подобные мероприятия другими странами.

    По его словам, в предыдущие годы Швеция потратила на этот конкурс 23, Австралия - 38,2, Дания - 49 млн евро. Если сравнивать сумму средств, затраченных странами на конкурс за последние годы, это – наиболее незначительный бюджет.

    По словам заместителя гендиректора, во время соревнований продано 64 000 билетов, что принесло доход в 2 445 702 долларов.

    Отметим, что победителем прошедшего в Киеве песенного конкурса "Евровидение 2017" стал португалец Сальвадор Собрал. 

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