Мурад Дадашов с успехом презентовал первый комедийный фильм "Праздничный вечер" - ВИДЕО

В Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Баку в кинотеатре CinemaPlus торгового центра Ganjlik Mall прошла презентация комедийного фильма Тогрула Мамедова «Bayram axşamı» (Праздничный вечер).

Как сообщает Report, новый проект M Group Production – полнометражный художественный фильм «Bayram Axşamı» стал не только первой кинематографической работой компании, которая известна удачными телепроектами, но и дебютом молодого режиссера Тогрула Мамедова.

Забегая вперед заметим, что фильм действительно удался на славу – качественная работа с использованием передовых технологий, оригинальный сюжет и юмор, и, конечно же, игра актеров на протяжении всего вечера доставили зрителям массу позитивных эмоций.

Тогрул Мамедов выступил не только как режиссер, но и как автор сценария, который был написан в сотрудничестве с Фаризом Алиевым и Джамилем Маммедли. Глава M Group Production, продюсер проекта, заслуженный артист Азербайджана Мурад Дадашов также сыграл в картине одну из ролей.

В картине, посвященному празднику Новруз, использовались новейшие технологии как в известных голливудских фильмах, сложная графическая работа и современные компьютерные разработки. Ведь на протяжении почти всего фильма главного героя приходилось показывать новорожденным младенцем.

Фильм был встречен овациями зрительного зала. Творческий коллектив выразил признательность за теплые слова и надежду, что картина завоюет сердца любителей комедии.

Сюжет: Фильм повествует об одном неудачнике по имени Байрам, который влюблен в дочку хозяина одной компании. Главные события разворачиваются в преддверии праздника Новруз. Байрам решает покончить с неудачами! Для этого, по традиции праздника Новруз, ему необходимо прыгнуть через костер, загадав желание. Однако, на утро… он превращается в новорожденного младенца… с головой прежнего Байрама…

В главных ролях сыграли заслуженные артисты Акпер Ализаде и Эльхан Гулиев, артисты Оксана Расулова, Ислам Мехралиев, Джамиль Мамедли и Ася Абдуллаева. В фильме также задействованы народная артистка Фирангиз Муталиммова, заслуженная артистка Наида Оруджева, телеведущий Хосе Бернардо, певец Мири Юсиф и другие актеры.

Исполнительный продюсер фильма - Исмаил Багиров, стилист и визажист - Нура Бабаева, костюмер - Айгюн Махмудова, гример- Мехрибан Нейматова, оператор - Рауф Гурбаналиев.