"Мисс Россия-2017" стала Полина Попова из Свердловской области

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Полина Попова из Свердловской области победила в финале "Мисс Россия-2017".

Как передает Report, об этом сообщается на сайте конкурса.

Москвичка Ксения Александрова стала вице-мисс, а жительница Башкирии Альбина Ахтямова — второй вице-мисс.

Победительнице вручили корону из белого золота, инкрустированную жемчугом и бриллиантами, автомобиль и три миллиона рублей.

Полина Попова получила возможность представить Россию на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".