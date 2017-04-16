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    "Мисс Россия-2017" стала Полина Попова из Свердловской области

    Победительнице вручили корону из белого золота
    © missrussia.ru

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Полина Попова из Свердловской области победила в финале "Мисс Россия-2017".

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте конкурса.

    Москвичка Ксения Александрова стала вице-мисс, а жительница Башкирии Альбина Ахтямова — второй вице-мисс.

    Победительнице вручили корону из белого золота, инкрустированную жемчугом и бриллиантами, автомобиль и три миллиона рублей.

    Полина Попова получила возможность представить Россию на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

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