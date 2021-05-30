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Мэрилин Мэнсон обвинен в изнасиловании

Мэрилин Мэнсон обвинен в изнасиловании Женщина, имя которой не разглашается, подала в США судебный иск к американскому исполнителю Брайану Хью Уорнеру, известному под псевдонимом Мэрилин Мэнсон. Он обвиняется в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Шоу-бизнес
30 мая 2021 г. 04:51
Мэрилин Мэнсон обвинен в изнасиловании

Женщина, имя которой не разглашается, подала в США судебный иск к американскому исполнителю Брайану Хью Уорнеру, известному под псевдонимом Мэрилин Мэнсон. Он обвиняется в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу американский журнал People.

Женщина утверждает, что в 2011 году состояла в романтических отношениях с Мэнсоном. По ее версии, в какой-то момент певец стал прибегать к насилию в отношении нее. Когда женщина пришла домой к Мэнсону, он ее изнасиловал, отмечает издание. Он также якобы угрожал убить женщину и подчеркивал, что это сошло бы ему с рук.

Истица утверждает, что певец показывал ей видеозапись, на которой был запечатлен он сам и неизвестная девушка, привязанная к стулу. На записи Мэнсон якобы угрожал девушке огнестрельным оружием и подвергал ее унижениям. Истица заверила, что стала опасаться за свою жизнь после просмотра записи.

People приводит комментарий источника, якобы близкого к Мэнсону. По его словам, указанная видеозапись являлась игровым короткометражным фильмом, который никогда не показывали публично.

Истица добивается от певца выплаты компенсации. В какой именно американский суд подан иск, в публикации не уточняется.

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