​Меган Маркл будет озвучивать мультфильмы Disney

Супруга принца Гарри Меган Маркл заключила контракт с компанией Disney, согласно которому она будет озвучивать персонажей, а полученные деньги будут направляться на благотворительность в помощь слонам.

Как передает Report, об этом сообщает издание Daily Mail.

Как отмечается, герцогиня Сассекская сделала первую запись за шесть недель до отъезда в Канаду перед Рождеством.

Известно, что полученные от контракта день будут направлены организации «Слоны без границ» (Elephants Without Borders), которая занимается сохранением дикой природы и защищает животных от рук браконьеров.

Ранее сообщалось, что Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.