"Маша и Медведь" снова посетят Баку

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Грузинский театр "Мир мульти-пульти" снова приедет в Баку.

Как сообщает Report об этом распространил информацию Академический театр оперы и балета.

Так, 27, 28, 29, 30 декабря и 2-3 января на сцене театра Оперы и балета состоится премьера новых частей спектакля "Маша и Медведь".

Отметим, что грузинский театр "Мир мульти-пульти" представляли свой спектакль в Баку в декабре и марте минувшего года. Несмотря на то, что роли Маши и Медведя сыграли грузинские актеры, на азербайджанском языке героев озвучивали заслуженная артистка Месме Аслангызы и Эльнар Гараев.