​Линдси Лохан хочет баллотироваться в президенты США в 2020 году

Баку. 18 октйабря. REPORT.AZ/ Скандально известная американская киноактриса Линдси Лохан объявила о намерении баллотироваться в президенты США в 2020 году.

Как передает Report, об этом она написала в пятницу в блоге соцсети Instagram.

"В 2020 году я, возможно, выставлю свою кандидатуру на пост президента. Давайте сделаем это", - написала Лохан в пятницу в блоге соцсети Instagram. Она поблагодарила известного темнокожего музыканта Канье Уэста за "подлинный дух и старания вдохновить остальных людей на то, чтобы стать лучше".