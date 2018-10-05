Личные вещи Робина Уильямса проданы на аукционе за 6 млн. долларов

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке состоялся аукцион, на котором были проданы личные вещи американского актера Робина Уильямса и его бывшей жены Марши Гарсес, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации аукционного дома Sotheby's, среди проданных на аукционе вещей актера были награда "Золотой глобус", шпага со съемок фильма "Капитан Крюк", а также часы и картины из его личной коллекции.

За все выставленные на торги предметы было получено 6 млн. долларов.

Актер Робин Уильямс покончил с собой 12 августа 2014 года в своем доме в калифорнийском городе Тибурон. Согласно основной версии, к этому шагу его подтолкнула глубочайшая депрессия.