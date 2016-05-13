​Легендарная мобильная игра "Angry Birds в кино" на экранах CinemaPlus - ВИДЕО

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ В сети кинотеатров премиум-класса CinemaPlus состоялся показ анимационного фильма "Angry Birds в кино".

Как сообщает Report, анимационная комедия расскажет, как началось знаменитое противостояние птичек и свинок, персонажей популярной игры, а также раскроет интересные секреты любимых героев.

Режиссерами мультфильма стал дуэт Клея Кейтиса и Фергала Рейли. Над сценарием работал Джон Витти. В главных ролях - Питер Динклэйдж, Джейсон Судейкис, Билл Хейдер, Кигэн-Майкл Ки, Джош Гэд и др.

Действие разворачивается на райском острове почти полностью населенном птичками, которые, к слову, совсем не умеют летать. Среди них есть три настоящих аутсайдера – это Красный, Черный и Желтый, чьи способности никому были не нужны, пока на остров не напали свиноподобные захватчики. Вот тут-то про наших героев вспомнили! Только они смогут остановить нашествие зеленых поросят!

В Гяндже, во втором по величине городе Азербайджана, состоялось открытие кинотеатра CinemaPlus, который находится по адресу Низами, 8, на 4-ом этаже Торгового центра "Xəmsə Park".

Кинотеатр CinemaPlus находится по адресу проспект Азадлыг, 45, Торговый центр 28-mall, на 5-ом этаже.

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