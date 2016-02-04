​Криминальная комедия "Зачётный препод 2" идет в "CinemaPlus" - ВИДЕО

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском кинотеатре премиум-класса "CinemaPlus" проходит показ криминальной комедии "Зачётный препод 2", сообщает Report.
Режиссер фильма - Бора Дагтекин. В ролях - Элиас ЭмБарек, Йелла Хаазе и Каролина Херфурт.
Бывший грабитель, а ныне крутой препод в школе Гёте, Зеки Мюллер, обрел популярность среди учеников благодаря нетрадиционным методам преподавания.
"CinemaPlus" находится по адресу проспект Азадлыг, 45, Торговый центр 28-mall, на 5-ом этаже.
Хотим отметить, что Азербайджанский кинотеатр премиум-класса "28 Cinema" поменял своё название. Новое имя кинотеатра – "CinemaPlus".
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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