​Кинотеатр "CinemaPlus" приступил к показу самой ожидаемой комедии года "Axırıncı Yol" - ВИДЕО

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум-класса "CinemaPlus" совместно с проектом "ATV & İLKmedia" и командой "Bozbash Pictures" приступили к показу интересной приключенческой комедии "Axırıncı Yol".

Как сообщает Report, проект был начат в июне прошлого года и с 1 марта представлен зрителям.

Этот фильм займет свое достойное место среди комедийных фильмов. Участвующие в съемках сотрудники полиции, гонки машин на центральных улицах и самое главное прекрасная операторская работа сделали фильм очень интересным и запоминающимся.

В фильме "Axırıncı Yol" речь идет об истории героев "Bozbash Pictures" Шами, Шошу, Фелакет, Ширин, Гылман и Ахсаккал. Герои попадают в безвыходное положение и похищают инкассаторский автомобиль местного банка с 2.000.000 долларами. Об этом узнает полиция и ищет любой способ, чтобы найти преступников. Преступная группировка во главе с Шошу меняет облик инкассаторской машины под название "Детский развлекательный центр SOSKA", тем самым ставит их в еще более трудную ситуацию.

Главный продюсер фильма - Илькин Гасани, режиссер-постановщик - Эмиль Абдуллаев, авторы сценария - Анвер Аббасов, Самид Агаев и Эльнур Гусейнов.

В ролях - Илькин Гасани, Рамиль Бабаев, Эльшан Оруджов, Ниджат Рагимов, Азер Бахшалиев, Илькин Мискерли, Джавидан Новруз, Тарлан Нур-Яшар, Нигяр Алиева, Ядигяр Мурадов, Махаррам Гурбанов и др.

"CinemaPlus" находится по адресу проспект Азадлыг, 45, Торговый центр 28-mall, на 5-ом этаже.

Хотим отметить, что Азербайджанский кинотеатр премиум-класса "28 Cinema" поменял своё название. Новое имя кинотеатра – "CinemaPlus".