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Киностудии Голливуда приостанавливают выплаты сценаристам из-за забастовки

Киностудии Голливуда приостанавливают выплаты сценаристам из-за забастовки Крупнейшие киностудии Голливуда начинают приостанавливать выплаты некоторым сценаристам из-за их забастовки, которая стала первой за 15 лет.
Шоу-бизнес
4 мая 2023 г. 10:41
Киностудии Голливуда приостанавливают выплаты сценаристам из-за забастовки

Крупнейшие киностудии Голливуда начинают приостанавливать выплаты некоторым сценаристам из-за их забастовки, которая стала первой за 15 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Так, по его данным, корпорация Sony Group приостановила выплаты сценаристам, которые из-за забастовки не работают и, соответственно, не выполняют условия договора. Как отмечает агентство, другие студии могут последовать примеру Sony. Если забастовка продлится несколько месяцев, медиакомпании воспользуются моментом, чтобы сократить расходы и изменить условия договоров, подписанных в период с 2016 по 2021 год, когда индустрия переживала бум.

Ранее газета The New York Times информировала, что выход новых эпизодов большинства популярных вечерних развлекательных телепередач в США будет приостановлен из-за забастовки сценаристов. По ее сведениям, на паузу поставлены в том числе такие передачи, как "Ночное шоу с Джимми Фэллоном", "Позднее шоу со Стивеном Колбером", "Джимми Киммел в прямом эфире" и "Поздней ночью с Сетом Майерсом".

Решение о начале забастовки было принято после шестинедельных переговоров сценаристов с компаниями Netflix, Amazon, The Walt Disney, Paramount и Apple TV о заключении новых соглашений и повышении заработной платы.

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