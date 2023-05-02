Сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку

Совет директоров Американской гильдии сценаристов единогласно одобрил решение о начале забастовки 2 мая, поскольку ее членам не удалось достичь договоренностей с киностудиями об улучшении условий трудового договора. Забастовка сценаристов может стать круп

Совет директоров Американской гильдии сценаристов единогласно одобрил решение о начале забастовки 2 мая, поскольку ее членам не удалось достичь договоренностей с киностудиями об улучшении условий трудового договора. Забастовка сценаристов может стать крупнейшей за последние 15 лет.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится на странице организации в Twitter.

Сообщается, что все члены гильдии прекратят выполнять свои профессиональные обязанности по написанию сценариев, но могут заниматься продюсированием и режиссурой.

2 мая истекает действующий с 2020 года контракт между Американской гильдией сценаристов и Альянсом продюсеров кино и телевидения, в который входят такие компании как Amazon, Apple, CBS, Disney, NBC Universal, Netflix, Paramount Global, Sony и Warner Bros. Discovery. Договор устанавливает не только минимальную оплату труда сценаристов, но и описывает все юридические вопросы, сопряженные с их работой.

Один из прошлых крупнейших протестов сценаристов в США длился 100 дней. 5 ноября 2007 года Американская гильдия сценаристов официально объявила о начале забастовки. Одновременно приостановили работу около 12 тыс. сценаристов. Они требовали пересмотра системы начисления заработной платы. На время были приостановлены съемки множества телесериалов, на неопределенный срок отложены съемки некоторых полнометражных фильмов и ток-шоу, были отменены несколько церемоний награждения кинопремиями. По разным данным, забастовка нанесла ущерб экономике Лос-Анджелеса в размере 2,1 млрд долларов.

Предварительное соглашение между гильдией сценаристов и Союзом продюсеров кино и телевидения удалось заключить 8 февраля 2008 года. 10 февраля руководство гильдии сценаристов одобрило подписание нового контракта, а 12 февраля забастовка была остановлена.