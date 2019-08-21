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Киану Ривз снимется в новой части "Матрицы"

Киану Ривз снимется в новой части "Матрицы"
​Американская кинокомпания Warner Bros. подтвердила создание продолжения фильма Матрица

Американская кинокомпания Warner Bros. подтвердила создание продолжения фильма "Матрица", передает Report со ссылкой на Variety.

Режиссёром и сценаристом четвёртой части "Матрицы" станет Лана Вачовски, а Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити.

"Мы невероятно рады вернуться в "Матрицу" вместе с Ланой. Она настоящий визионер — неповторимый и подлинный творец-кинематографист", - сказал глава кинокомпании Тоби Эммерих.

По некоторым данным, съёмки фильма начнутся в 2020 году.

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