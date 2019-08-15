​Кейт Бланшетт планирует завершить актерскую карьеру

Актриса Кейт Бланшетт раздумывает о завершении творческой карьеры.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду интернет-портал Vulture, которому удалось взять интервью у актрисы после премьерного показа в Нью-Йорке фильма режиссера Ричарда Линклейтера "Куда ты пропала, Бернадетт?" (Where'd You Go Bernadette, 2019) о личной драме женщины, пытающейся найти счастье на краю света.

"Да, пришло для меня время остановиться, - сказала она в ответ на просьбу уточнить, действительно ли она раздумывает о прекращении актерской карьеры, как о том она говорила еще в феврале в одном из интервью, пообещав заняться кормлением цыплят и чтением романом Болеслава Пруста. - Совершенно, полностью. И я уверена в том, что зрители по всему миру, посмотрев этот фильм, скажут: "Да, действительно для нее настало время остановится".

По словам Кейт Бланшетт, она "намерена заранее извиниться", но в то же время признала, что такие мысли начинают одолевать ее каждый раз, когда она завершает съемки. "Да, так происходит каждый раз", - подчеркнула она.