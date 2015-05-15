Казахстанский дизайнер представила свою коллекцию в Баку

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ C 11 по 14 мая в Баку прошли показы мод в рамках Azerbaijan Fashion Week, сообщает Report.

Неделю моды открыл показ молодого азербайджанского дизайнера Fee Dan, за которым последовали показ от постоянных членов Казахстанской недели моды, дизайнерского трио Lariya/Lamanukayeva/Zherebtsov, показ грузинского дизайнера Nino Babukhadia, шоу турецкого художника и дизайнера Sevincy.

В последний день завершил мероприятие показ мод от казахстанского дизайнера Айнур Турисбек, которая представила свою коллекцию в Баку с большим успехом.

Azerbaijan Fashion Week - первый международный fashion-проект с участием молодых местных и международных дизайнеров, направленный на создание возможностей для талантливых дизайнеров на рынке моды.

При поддержке L'Officiel Azerbaijan Неделя моды будет проходить дважды в год - в мае и ноябре.