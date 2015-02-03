 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Известный украинский певец разбился насмерть в ДТП

    Джип, в котором ехал известный украинский певец, столкнулся с молоковозом

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Утром 2 февраля в дорожно-транспортном происшествии в Днепропетровской области возле села Лозоватка погиб известный украинский певец, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко, которого зрители знают под псевдонимом Кузьма Скрябин.

    По сообщениям Report, как пишет "Комсомольская правда в Украине", эту информацию подтвердили в пресс-службе Управления ГАИ МВД страны.

    "Наши сотрудники "вырезают" тело погибшего из автомобиля", - сообщили в Криворожском управлении ГСЧС.

    Машина артиста Toyota Sequoia, за рулем которой находился он сам, столкнулась с молоковозом ГАЗ-53. Водитель молоковоза выжил и даже не обратился за медицинской помощью.

    Музыкант погиб на месте, а девушка, которая была с ним в автомобиле с многочисленными травмами доставлена в больницу.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi