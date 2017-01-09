 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Известные российские певицы приедут в Баку

    Певицы выступят с концертной программой в рамках международного музыкального фестиваля Жара-2017

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Популярные российские певицы Алла Пугачева и Кристина Орбакайте приедут в Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, певицы выступят с концертной программой в рамках международного музыкального фестиваля "Жара-2017" в июле.

    Фестиваль пройдет с 27 по 30 июля. 

    Отметим, что в прошлом году на фестивале участвовали многие известные певцы России. В мероприятии в центре отдыха Sea Breeze на берегу Каспийского моря  побывали более 10 тыс. человек. Было принято решение о ежегодном проведении фестиваля в Баку.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi