Известные российские певицы приедут в Баку

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Популярные российские певицы Алла Пугачева и Кристина Орбакайте приедут в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, певицы выступят с концертной программой в рамках международного музыкального фестиваля "Жара-2017" в июле.

Фестиваль пройдет с 27 по 30 июля.

Отметим, что в прошлом году на фестивале участвовали многие известные певцы России. В мероприятии в центре отдыха Sea Breeze на берегу Каспийского моря побывали более 10 тыс. человек. Было принято решение о ежегодном проведении фестиваля в Баку.