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    Известное британское шоу побывало в Азербайджане

    Очередной сезон сериала Amazon Prime — The Grand Tour снимался в Азербайджане

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Очередной сезон сериала Amazon Prime — The Grand Tour снимался в Азербайджане, сообщает Report со ссылкой на The Sunday Times.

    Британский телеведущий Джереми Кларксон вместе со своими партнерами по знаменитому автошоу Top Gear Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем посетил ряд стран, в том числе и Азербайджан, в рамках съемки очередного сезона The Grand Tour.

    "Чтобы отснять новый сезон The Grand Tour, мы проехали Китай, Швецию, Аризону, Францию, Донкастер, Финляндию, Детройт, Монголию, Испанию, Азербайджан, Колумбию, Грузию, Доху и Шотландию", - заявил Д.Кларксон.

    Премьера сезона назначена на 18 января.

    Ранее сообщалось, что в рамках The Grand Tour в пяти городах Азербайджана  пройдет тест-драйв новых марок автомобилей.

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