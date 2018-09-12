Популярная британская передача проведет тест-драйв в пяти городах Азербайджана

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Известные экс-ведущие программы Top Gear Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд в рамках британской передачи The Grand Tour проведут тест-драйв новых марок автомобилей на территории Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на британские СМИ.

Съемки программы пройдут с 4 по 10 октября. Известные эксперты будут тестировать 3 автомобиля – Aston Martin DBS Superleggera, BMW M850i, Bentley Continental GT – по улицам пяти разных городов страны. Машины доставят самолетом прямо из Великобритании специальным рейсом.

По словам продюсеров и авторов программы, тест-драйв новых авто в Азербайджане будет особенно эффектным и завораживающим, а зрителей ждут сумасшедшие и веселые испытания от ведущих.