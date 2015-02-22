​Известная голливудская звезда признана худшей актрисой 2014 года

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Американские актеры Кэмерон Диаз и Кирк Кэмерон были признаны худшими актерами 2014 года по версии премии "Золотая малина".

Как передает Report со ссылкой на The Hollywood Reporter, в номинации "Худший фильм года" победила картина "Спасти рождество" (Saving Christmas) Даррена Доана, "худшим режиссером" стал Майкл Бей — так жюри оценило его работу над боевиком "Трансформеры 4: эпоха истребления".

В то же время, Бен Аффлек, однажды ставший обладателем премии, был реабилитирован.

Ранее стало известно, что главный приз премии "Независимый дух" получил фильм "Бердмэн".