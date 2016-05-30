Имение Майкла Джексона попытаются продать в четвертый раз

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В американском Лас-Вегасе выставлено на продажу имение, некогда служившее домом поп-исполнителю Майклу Джексону и его детям, сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru. Певец арендовал огромную усадьбу в 2007 году и жил в ней до своей кончины в 2009-м. Попытки продать недвижимость уже предпринимались в 2010, 2011 и 2014 годах, но желающих купить ее не нашлось.

Вилла предлагается покупателям за 9,5 млн. долларов. Она носит название "Триллер" — в честь шестого студийного альбома музыканта — и занимает почти 70 соток.

Майкл Джексон скончался в июне 2009 года в возрасте 50 лет. Точная причина его смерти до сих пор не установлена. По одной из версий, певец мог скончаться из-за передозировки пропофола — короткодействующего снотворного средства.