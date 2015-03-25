Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Перенесший в США операцию на головном мозге известный турецкий певец Ибрагим Татлысес переведен из реанимации в палату.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, его состояние стабильное. Об этом певец написал на своей странице в İnstagram.

Отметив о перенесенной тяжелой операции, И.Татлысес написал, что в настоящее время чувствует себя хорошо и добавил, что выжил благодаря молитвам любящих его людей. И.Татлысес также не забыл выразить соболезнование семьям и родным погибших при авиакатастрофе во Франции.

После реабилитации певец намерен вернуться на Родину.

Как отмечают турецкие СМИ, И.Татлысес также связался по телефону с близким другом и актером Айдемиром Акбашем. Во время разговора он интересовался нынешней политической ситуацией в Турции, торжествами по случаю праздника Новруз, последними новостями о любимом клубе "Фенербахче".

Отметим, что И.Татлысес перенес 9 марта в Майами операцию на головном мозге. После 5-часовой операции из его головы извлекли кость длиной 10 мм.

В настоящее время И.Татлысес чувствует себя нормально. Передвигаться ему пока помогает сын Идо. Речь Татлысеса улучшилась, он может общаться по телефону.