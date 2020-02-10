Хоакин Феникс получил "Оскар" за роль в фильме "Джокер"​

45-летний американский актер Хоакин Феникс удостоился получения премии "Оскар".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Феникс - обладатель премии "Оскар" в номинации "лучший актер" за роль непонятного злодея с трагичной судьбой, выступающего под псевдонимом Джокер.

Это первая золотая статуэтка в коллекции Феникса. Но, стоит отметить, актер уже успел получить признание за игру в культовом фильме не только у зрителей и в рамках премии "Оскар". Немного ранее Феникс был отмечен премией "Золотой глобус" и BAFTA.

Роль, сыгранная Фениксом, и столь высоко оцененная Американской киноакадемией - сложная и трагичная. Феникс воплотил на экране становление культового злодея из комиксов о Бэтмэне, хотя многие считают, что герой Феникса - всего лишь прототип эталонного Джокера, а сам фильм - это глубокая психологическая драма, лишь слегка перекликающаяся со вселенной Бэтмэна.

Отметим, что 92-я церемония вручения премий "Оскар" состоялась 9 февраля.