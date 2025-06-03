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Хакеры совершили кибератаку на ювелирный дом Cartier, украв данные клиентов

Хакеры совершили кибератаку на ювелирный дом Cartier, украв данные клиентов Известный ювелирный дом Cartier стал жертвой информационной атаки, часть данных клиентов попала в руки хакеров.
Шоу-бизнес
3 июня 2025 г. 12:27
Хакеры совершили кибератаку на ювелирный дом Cartier, украв данные клиентов

Известный ювелирный дом Cartier стал жертвой информационной атаки, часть данных клиентов попала в руки хакеров.

Как передает Report, об этом сообщает портал 01net.com.

"Компания по производству предметов роскоши Cartier предупредила своих клиентов о взломе ее компьютерных систем. Хакеры получили доступ к персональным данным, начав волну фишинговых атак против потребителей", - сообщил портал.

Он опубликовал письмо, разосланное клиентам компании, из которого следует, что "несанкционированная сторона получила временный доступ к нашей системе и получила ограниченную клиентскую информацию".

"Мы локализовали проблему и дополнительно усилили защиту наших систем и данных. Мы также проинформировали соответствующие органы и работаем с ведущими внешними экспертами по кибербезопасности. Этот инцидент коснулся части вашей информации, в частности, имени, адреса электронной почты и страны. Затронутая информация не включала пароли, данные кредитных карт или другую банковскую информацию", - сообщила компания.

Она призвала клиентов проявлять бдительность в отношении любых нежелательных сообщений или любой другой подозрительной корреспонденции.

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