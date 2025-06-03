Хакеры совершили кибератаку на ювелирный дом Cartier, украв данные клиентов

Известный ювелирный дом Cartier стал жертвой информационной атаки, часть данных клиентов попала в руки хакеров.

Известный ювелирный дом Cartier стал жертвой информационной атаки, часть данных клиентов попала в руки хакеров.

Как передает Report, об этом сообщает портал 01net.com.

"Компания по производству предметов роскоши Cartier предупредила своих клиентов о взломе ее компьютерных систем. Хакеры получили доступ к персональным данным, начав волну фишинговых атак против потребителей", - сообщил портал.

Он опубликовал письмо, разосланное клиентам компании, из которого следует, что "несанкционированная сторона получила временный доступ к нашей системе и получила ограниченную клиентскую информацию".

"Мы локализовали проблему и дополнительно усилили защиту наших систем и данных. Мы также проинформировали соответствующие органы и работаем с ведущими внешними экспертами по кибербезопасности. Этот инцидент коснулся части вашей информации, в частности, имени, адреса электронной почты и страны. Затронутая информация не включала пароли, данные кредитных карт или другую банковскую информацию", - сообщила компания.

Она призвала клиентов проявлять бдительность в отношении любых нежелательных сообщений или любой другой подозрительной корреспонденции.