Гроссмейстер Теймур Раджабов одержал победу при поддержке CinemaPlus

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus стала официальным партнером чемпиона мирового масштаба - шахматиста Теймура Раджабова, который выиграл этап Гран-при ФИДЕ World Chess в Женеве в последнем раунде.

Как сообщает Report, Т.Раджабов получил приз в размере 20 000 евро и является одним из лидеров гонки Гран-при. Эта борьба была не последней, в ноябре в Пальма-де-Майорке будут определены два участника Турнира претендентов.

Кинотеатр CinemaPlus ждет, что победителем этого мирового соревнования станет именно гроссмейстер Теймур Раджабов и принесет очередную важную награду для Азербайджана.

Официальный сайт турнира: https://worldchess.com/player/teimour-radjabov/