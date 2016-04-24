​Германия, Азербайджан, Россия, Великобритания и США - лидеры по покупке билетов на мероприятия Check in Georgia

Баку. 24 Апреля. REPORT.AZ/ ТОП-5 стран по количеству билетов, приобретенных на концерты мировых звезд в рамках государственной программы Check in Georgia выглядит следующим образом: Германия, Азербайджан, Россия, Великобритания и США.

Как передает Report, об этом сообщил министр культуры Грузии Михаил Гиоргадзе.

По его данным на 23 апреля билеты были приобретены из 52 стран.

"По данным на сегодня, билеты уже приобретены из 52 стран. В топ-пятерку по продажам билетов входят Германия, Азербайджан, Россия, Великобритания и США. Билеты покупались даже из очень дальних стран, к примеру, Перу. Уверен, что в рамках этого проекта очень много людей посетят нашу страну и наши сограждане будут иметь возможность стать свидетелями многих культурных мероприятий, так как в них примут высокого уровня звезды", - заявил Гиоргадзе.

Напомним, что сегодня в Тбилиси пройдет концерт Эроса Рамазотти. В рамках проекта также планируется проведение концертов Робби Уйльямса, Хосе Каррераса, Maroon 5.