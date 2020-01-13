 Наверх

Генри Кавилл получил $3 млн за "Ведьмака"

​Генри Кавилл получил $3 млн за "Ведьмака"
© Netflix

Стриминговый сервис Netflix заплатил актеру Генри Кавиллу по $400 тыс. за съемку в каждом из эпизодов сериала "Ведьмак".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Variety.

Общая сумма выплат составила $3,2 миллиона. При этом самым высокооплачиваемым артистом в драматических сериалах стал Хавьер Бардем, которому сервис Amazon Prime выплачивал за одну серию готовящегося к премьере сериала "Кортез" по $1,2 млн.

Премьера «Ведьмака» состоялась 20 декабря 2019 года. В основу сюжета проекта легла серия фантастических книг писателя Анджея Сапковского. Второй сезон сериала должен выйти в 2021 году.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!