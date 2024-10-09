Forbes: Тейлор Свифт стала богатейшей женщиной-музыкантом в мире

Популярная американская певица Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.

Популярная американская певица Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает журнал Forbes.

По его оценке, состояние Свифт составляет около 1,6 млрд долларов, что на 500 млн долларов больше, чем в октябре 2023 года.

Журнал пишет, что такого результата певица смогла добиться благодаря успеху тура The Eras Tour (2023-2024).

По данным Forbes, на втором месте после Свифт находится Рианна с состоянием около 1,4 млрд долларов, а затем Мадонна (850 млн долларов).