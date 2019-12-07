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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.

Как передает Report, список был опубликован на сайте издания.

На второй строчке расположился рэпер Канье Уэст. Его заработок составил $150 млн. Третье место занял британский поп-певец, лауреат премии Grammy Эд Ширан ($110 млн). На четвертом месте оказалась рок-группа The Eagles ($100 млн). На пятом месте находится певец Элтон Джон ($84 млн), а шестое место разделили исполнители Jay-Z и Бейонсе ($81 млн).

Замыкает перечень с доходом в $36 млн хип-хоп трио Migos, стоящее на 40 месте. 

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