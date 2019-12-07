Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.

Как передает Report, список был опубликован на сайте издания.

На второй строчке расположился рэпер Канье Уэст. Его заработок составил $150 млн. Третье место занял британский поп-певец, лауреат премии Grammy Эд Ширан ($110 млн). На четвертом месте оказалась рок-группа The Eagles ($100 млн). На пятом месте находится певец Элтон Джон ($84 млн), а шестое место разделили исполнители Jay-Z и Бейонсе ($81 млн).

Замыкает перечень с доходом в $36 млн хип-хоп трио Migos, стоящее на 40 месте.