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Estee Lauder близка к покупке Tom Ford

Estee Lauder близка к покупке Tom Ford Американская парфюмерно-косметическая компания Estee Lauder близка к заключению сделки по приобретению Tom Ford примерно за 2,8 млрд долларов.
Шоу-бизнес
15 ноября 2022 г. 15:13
Estee Lauder близка к покупке Tom Ford

Американская парфюмерно-косметическая компания Estee Lauder близка к заключению сделки по приобретению Tom Ford примерно за 2,8 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По словам одного из источников, если переговоры не сорвутся в последнюю минуту, о сделке может быть объявлено уже сегодня, 15 ноября. В таком случае для косметического гиганта это станет крупнейшей покупкой в истории компании.

Впервые об интересе Estee Lauder к покупке Tom Ford сообщалось в августе этого года. В начале ноября стало известно, что в борьбу за американский дом моды включилась французская Kering.

Нью-йоркская корпорация Estee Lauder является одним из ведущих игроков на рынке косметики, парфюмерии и средств ухода за кожей. Ее портфель брендов включает MAC, Clinique, La Mer, Aveda, Jo Malone, Aramis и собственно Tom Ford. В 2005 году компания заключила лицензионное соглашение с модным домом о разработке и глобальной дистрибуции для него парфюмерии и косметики линейки Tom Ford Beauty. Как отмечают источники WSJ, ожидается, что Estee Lauder сохранит текущие лицензионные соглашения с Tom Ford, а также заключит новые - для одежды и очков.

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Версия на английском языке Estée Lauder nears deal to buy Tom Ford

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