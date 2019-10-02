EMIN & Bahh Tee выпустили клип на песню "Парами" - ВИДЕО

Партнеры по лейблу Zhara Music EMIN & Bahh Tee выпустили клип на первый совместный трек "Парами".

Как сообщает Report, песня войдет в новый альбом Bahh Tee, релиз которого запланирован на 4 октября. Стоит отметить, что это единственный дуэт в альбоме.

Основной сюжет клипа развивается в людном баре, где на фоне любовного треугольника главного героя (Бахти) на сцене под гитару выступает артист EMIN, наблюдающий всю картину со стороны. В какой-то момент друзья удаляются из бара, оставив всю суету и проблемы позади. В клипе отражены идеи о мужской дружбе, предательстве, и, конечно, основной лейтмотив – это любовь. Съемки основного сюжета клипа проходили уже за полночь в ресторане LESNOY. Режиссером выступила Евгения Абдель-Фаттах.

Комментируя выход клипа EMIN сказал, что "Бахти очень талантливый автор и исполнитель, а также продюсер. Наша дружба и сотрудничество началось в 2016 году с песни "Сбежим в Баку", которую он написал для меня, и которая до сих пор одна из самых моих популярных песен. У него есть ощущение артиста, что ему нужно выпускать, а что нет. Он может предвидеть и посоветовать. Это очень важно. Не зря мы вместе создали лейбл, а сейчас выпускаем совместный клип "Парами". Он классный".

"Самое главное, что мы сделали дуэт не потому, что надо, а потому, что было интересно вместе поработать с этой песней. Я просто написал ее и увидел, и услышал в ней Эмина, на мой взгляд, получилось действительно интересно и гармонично", - уверен Bahh Tee.