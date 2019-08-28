Эмин Агаларов выступит на площади Искусств в Санкт-Петербурге

Народный артист Азербайджана, вице-президент российского холдинга Crocus Group Эмин Агаларов выступит на открытой площадке Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Отметим, что фестиваль пройдет 31 августа на площади Искусств, между Михайловским театром и академической филармонией.

"Я бы хотел обратиться ко всем жителям Санкт-Петербурга - приезжайте, и мы представим ваш город в самом красивом и достойном свете. Проведите вместе с нами на площади Искусств этот грандиозный вечер, который полон сюрпризов и неожиданностей", - заявил Э.Агаларов.

Отметим, что в качестве ведущих выступят Оксана Федорова и Том Влашиха, снявшийся в знаменитом сериале "Игра престолов". Также на сцену выйдут и легенда джаза Игорь Бутман и немецкая поп-группа "Чингисхан".

Вход на мероприятие свободный.